Свердловских срочников спасли из украинского плена

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Спасательная операция прошла в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области освободили из украинского плена двух срочников из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Спасательная операция прошла 8 марта. В ней, по словам омбудсмена, участвовали и свердловские десантники.

«Один освобожденный родом из Дегтярска, второй — из Махнево. Эту радостную новость сообщил десантник из Новой Ляли, который непосредственно участвовал в освобождении», — сказала Татьяна Мерзлякова.

Солдаты попали в плен летом прошлого года. Российские военные нашли их в поселке под Суджей в помещении, где содержались пленные.

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В Курской области освободили из украинского плена двух срочников из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Спасательная операция прошла 8 марта. В ней, по словам омбудсмена, участвовали и свердловские десантники. «Один освобожденный родом из Дегтярска, второй — из Махнево. Эту радостную новость сообщил десантник из Новой Ляли, который непосредственно участвовал в освобождении», — сказала Татьяна Мерзлякова. Солдаты попали в плен летом прошлого года. Российские военные нашли их в поселке под Суджей в помещении, где содержались пленные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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