Свердловских срочников спасли из украинского плена

В Курской области освободили из украинского плена двух срочников из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Спасательная операция прошла 8 марта. В ней, по словам омбудсмена, участвовали и свердловские десантники.
«Один освобожденный родом из Дегтярска, второй — из Махнево. Эту радостную новость сообщил десантник из Новой Ляли, который непосредственно участвовал в освобождении», — сказала Татьяна Мерзлякова.
Солдаты попали в плен летом прошлого года. Российские военные нашли их в поселке под Суджей в помещении, где содержались пленные.
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