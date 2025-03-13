13 марта 2025

Воспитанников Пермского кадетского корпуса кормили опасной едой

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Россельхознадзор нашел в пищеблоке тонны продуктов без документов
Россельхознадзор нашел в пищеблоке тонны продуктов без документов Фото:

Россельхознадзор провел в Пермском крае проверки. Нарушения были найдены в 9 социально значимых учреждениях образования. Например, в Пермской кадетской школе № 1 «Пермского кадетского корпуса имени Суворова» 46 тонн мяса, молока и рыбы и куриных яиц не имели сопроводительных документов.

«Таким образом, работники допускали в пищу потенциально опасную продукцию. Они не убедились в том, что она поступила по документам, подтверждающим качество и безопасность», — сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на своем сайте.

Помимо этого, в детском саду № 22 «Березка» в Кудымкаре нашли 1,3 тонны мясной, рыбной и молочной продукции, чья безопасность также была не подтверждена. Учебные заведения получат предостережения. Кроме того, информацию о нарушителях направят в региональный минобр.

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Россельхознадзор провел в Пермском крае проверки. Нарушения были найдены в 9 социально значимых учреждениях образования. Например, в Пермской кадетской школе № 1 «Пермского кадетского корпуса имени Суворова» 46 тонн мяса, молока и рыбы и куриных яиц не имели сопроводительных документов. «Таким образом, работники допускали в пищу потенциально опасную продукцию. Они не убедились в том, что она поступила по документам, подтверждающим качество и безопасность», — сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на своем сайте. Помимо этого, в детском саду № 22 «Березка» в Кудымкаре нашли 1,3 тонны мясной, рыбной и молочной продукции, чья безопасность также была не подтверждена. Учебные заведения получат предостережения. Кроме того, информацию о нарушителях направят в региональный минобр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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