Воспитанников Пермского кадетского корпуса кормили опасной едой

Россельхознадзор провел в Пермском крае проверки. Нарушения были найдены в 9 социально значимых учреждениях образования. Например, в Пермской кадетской школе № 1 «Пермского кадетского корпуса имени Суворова» 46 тонн мяса, молока и рыбы и куриных яиц не имели сопроводительных документов.
«Таким образом, работники допускали в пищу потенциально опасную продукцию. Они не убедились в том, что она поступила по документам, подтверждающим качество и безопасность», — сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на своем сайте.
Помимо этого, в детском саду № 22 «Березка» в Кудымкаре нашли 1,3 тонны мясной, рыбной и молочной продукции, чья безопасность также была не подтверждена. Учебные заведения получат предостережения. Кроме того, информацию о нарушителях направят в региональный минобр.
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