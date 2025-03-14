Спикер заксо Бабушкина берет под опеку свердловских предпринимателей

Законодательное собрание Свердловской области может стать площадкой для диалога с малым и средним бизнесом. С таким предложением на круглом столе, посвященном GR-инвестициям, который прошел в Екатеринбурге 14 марта, выступила спикер заксо Людмила Бабушкина.
«Обсудили, как работает комплексная система мер поддержки бизнеса, созданная в Свердловской области, и каким критериям должно соответствовать предприятие, чтобы в неё попасть. Есть те, кто активно пользуется господдержкой — финансовой, организационной, образовательной. Есть и те, кто не может на нее претендовать. Пример — швейное предприятие, уровень зарплаты на котором не дотягивает до установленного критерия. Причины понятны. Договорились с коллегами из правительства детально изучить обстоятельства, которые директор фабрики обобщит и нам направит», — поделилась Бабушкина в своем telegram-канале.
На мероприятии также обсудили практику, когда удавалось менять федеральное и региональное законодательства в интересах бизнес-сообщества. И эту работу при необходимости можно продолжать, отметила Бабушкина и даже предложила площадку парламента.
Круглый стол «GR-инвестиции: как стать интересным для государства» прошел в рамках проекта РБК «Бизнес-День в Екатеринбурге». Помимо Бабушкиной, участие в нем также приняли министры Руслан Садыков (экономика) и Вадим Третьяков (инвестиции).
На Среднем Урале для малого и среднего предпринимательства создана серьезная система поддержки. Только за последние годы депутаты 20 раз вносили изменения в областной закон «О развитии малого и среднего предпринимательства», совершенствуя его. В частности, для резидентов особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, вновь созданных налогоплательщиков, участников приоритетных и региональных инвестпроектов, для промышленных предприятий, помогающим колледжам, действуют инвестиционные вычеты.
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