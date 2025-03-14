ЦБ снизил курс доллара до 85 рублей

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 15 по 17 марта 2025 года на уровне 85,56 рубля. Это на 1 рубль 5 копеек ниже, чем предыдущий курс.
Банк России также скорректировал курсы других валют. Официальный курс евро был снижен на 65 копеек, достигнув отметки 93,6087 рубля. Кроме того, стоимость юаня уменьшилась на 6 копеек и составила 11,8167 рубля.
Еще 11 марта американская валюта была определена ЦБ на уровне 86,57 рубля. Евро также уменьшился на 1,78 рубля. Курс установился на отметке 93,66 рубля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.