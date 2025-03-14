ЦБ снизил курс доллара до 85 рублей

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Банк России снизил курс доллара до 85,57 рубля
Банк России снизил курс доллара до 85,57 рубля Фото:

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 15 по 17 марта 2025 года на уровне 85,56 рубля. Это на 1 рубль 5 копеек ниже, чем предыдущий курс.

Банк России также скорректировал курсы других валют. Официальный курс евро был снижен на 65 копеек, достигнув отметки 93,6087 рубля. Кроме того, стоимость юаня уменьшилась на 6 копеек и составила 11,8167 рубля.

Еще 11 марта американская валюта была определена ЦБ на уровне 86,57 рубля. Евро также уменьшился на 1,78 рубля. Курс установился на отметке 93,66 рубля.

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Центральный банк России установил официальный курс доллара на 15 по 17 марта 2025 года на уровне 85,56 рубля. Это на 1 рубль 5 копеек ниже, чем предыдущий курс. Банк России также скорректировал курсы других валют. Официальный курс евро был снижен на 65 копеек, достигнув отметки 93,6087 рубля. Кроме того, стоимость юаня уменьшилась на 6 копеек и составила 11,8167 рубля. Еще 11 марта американская валюта была определена ЦБ на уровне 86,57 рубля. Евро также уменьшился на 1,78 рубля. Курс установился на отметке 93,66 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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