ЦБ РФ установил курс доллара ниже 87 рублей

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Курс доллар установлен ЦБ ниже 87 рублей
Курс доллар установлен ЦБ ниже 87 рублей Фото:

Центральный банк России установил официальный курс доллара ниже 87 рублей. На 11 марта американская валюта определена на уровне 86,57 рубля, что на 1,82 рубля меньше предыдущего значения.

Снижение курса доллара сопровождается также падением стоимости других валют. Например, евро также уменьшился на 1,78 рубля, установившись на отметке 93,66 рубля. Помимо доллара и евро, уменьшилась стоимость и китайского юаня, который теперь оценивается в 11,85 рубля, что на 0,23 рубля меньше предыдущего курса. Соответствующие данные размещены на официальном сайте Банка России. 

Накануне курс доллара был установлен Центробанком на уровне 88,38 рубля. Тогда сообщалось о снижении евро и юаня. 

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Центральный банк России установил официальный курс доллара ниже 87 рублей. На 11 марта американская валюта определена на уровне 86,57 рубля, что на 1,82 рубля меньше предыдущего значения. Снижение курса доллара сопровождается также падением стоимости других валют. Например, евро также уменьшился на 1,78 рубля, установившись на отметке 93,66 рубля. Помимо доллара и евро, уменьшилась стоимость и китайского юаня, который теперь оценивается в 11,85 рубля, что на 0,23 рубля меньше предыдущего курса. Соответствующие данные размещены на официальном сайте Банка России.  Накануне курс доллара был установлен Центробанком на уровне 88,38 рубля. Тогда сообщалось о снижении евро и юаня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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