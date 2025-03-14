Патриарх Кирилл оценил вклад ХМАО в стратегическую безопасность страны

Глава ХМАО Руслан Кухарук и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел встретились с Патриархом Кириллом. Святейший Патриарх Московский и всея Руси на встрече отметил вклад Югры в экономику и стратегическую безопасность России, сообщил губернатор Кухарук.
«Вместе с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом встретились со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе беседы Его Святейшество отметил динамику развития автономного округа, вклад Югры в экономику и стратегическую безопасность нашей страны», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Патриарх Кирилл в ходе беседы высоко оценил результат сотрудничества окружного правительства и Ханты-Мансийской митрополии в вопросе защиты традиционных духовно нравственных ценностей. Он также отметил совместную работу властей ХМАО и священнослужителей в вопросе воспитания детей и молодежи.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук активно участвует в укреплении экономических и социальных связей региона на федеральном и международном уровнях. Ранее он встречался с Валентиной Матвиенко, обсуждая вклад Югры в федеральный бюджет и экономику страны, а также с посолом Мексики для развития сотрудничества в информационных технологиях и культуре.
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