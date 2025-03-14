14 марта 2025

Патриарх Кирилл оценил вклад ХМАО в стратегическую безопасность страны

Губернатор Кухарук обсудил с Патриархом Кириллом развитие ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Патриарх Кирилл на встрече с Русланом Кухаруком отметил вклад Югры в экономику и безопасность России
Патриарх Кирилл на встрече с Русланом Кухаруком отметил вклад Югры в экономику и безопасность России Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел встретились с Патриархом Кириллом. Святейший Патриарх Московский и всея Руси на встрече отметил вклад Югры в экономику и стратегическую безопасность России, сообщил губернатор Кухарук. 

«Вместе с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом встретились со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе беседы Его Святейшество отметил динамику развития автономного округа, вклад Югры в экономику и стратегическую безопасность нашей страны», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.

Патриарх Кирилл в ходе беседы высоко оценил результат сотрудничества окружного правительства и Ханты-Мансийской митрополии в вопросе защиты традиционных духовно нравственных ценностей. Он также отметил совместную работу властей ХМАО и священнослужителей в вопросе воспитания детей и молодежи. 

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук активно участвует в укреплении экономических и социальных связей региона на федеральном и международном уровнях. Ранее он встречался с Валентиной Матвиенко, обсуждая вклад Югры в федеральный бюджет и экономику страны, а также с посолом Мексики для развития сотрудничества в информационных технологиях и культуре.

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Глава ХМАО Руслан Кухарук и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел встретились с Патриархом Кириллом. Святейший Патриарх Московский и всея Руси на встрече отметил вклад Югры в экономику и стратегическую безопасность России, сообщил губернатор Кухарук.  «Вместе с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом встретились со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе беседы Его Святейшество отметил динамику развития автономного округа, вклад Югры в экономику и стратегическую безопасность нашей страны», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Патриарх Кирилл в ходе беседы высоко оценил результат сотрудничества окружного правительства и Ханты-Мансийской митрополии в вопросе защиты традиционных духовно нравственных ценностей. Он также отметил совместную работу властей ХМАО и священнослужителей в вопросе воспитания детей и молодежи.  Губернатор ХМАО Руслан Кухарук активно участвует в укреплении экономических и социальных связей региона на федеральном и международном уровнях. Ранее он встречался с Валентиной Матвиенко, обсуждая вклад Югры в федеральный бюджет и экономику страны, а также с посолом Мексики для развития сотрудничества в информационных технологиях и культуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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