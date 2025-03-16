Будут отмывать «Пятерочку»: пленным бойцам ВСУ нашли занятие в Курской области

«Ветераны России» призвали восстанавливать Курскую область пленным бойцам ВСУ
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ВСУ призвали заняться восстановлением Курской области
ВСУ призвали заняться восстановлением Курской области Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Представители общественной организации «Ветераны России» предложили задействовать пленных бойцов ВСУ в восстановлении Курской области. В частности, общественники считают, что украинцы могут отмыть «Пятерочку», которую ранее опустошили и разрушили.

«Объем предстоящих работ колоссален: предстоит восстанавливать дороги, ремонтировать здания и инфраструктуру. В том числе — привести в порядок злополучную „Пятёрочку“, которую оккупанты не только разграбили, но и изрисовали. Идея проста: раз они сделали из магазина символ своего варварства, пусть теперь своими руками его и отмывают», — приводит предложение «Ветеранов России» MK.RU.

Активисты провели аналогию с плененными после окончания Великой Отечественной Войны немцами, которые занимались устранением последствий разрушений. Тогда в восстановлении СССР участвовали около трех миллионов военнопленных. По мнению общественников, это станет своеобразным актом покаяния перед жителями России.

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Представители общественной организации «Ветераны России» предложили задействовать пленных бойцов ВСУ в восстановлении Курской области. В частности, общественники считают, что украинцы могут отмыть «Пятерочку», которую ранее опустошили и разрушили. «Объем предстоящих работ колоссален: предстоит восстанавливать дороги, ремонтировать здания и инфраструктуру. В том числе — привести в порядок злополучную „Пятёрочку“, которую оккупанты не только разграбили, но и изрисовали. Идея проста: раз они сделали из магазина символ своего варварства, пусть теперь своими руками его и отмывают», — приводит предложение «Ветеранов России» MK.RU. Активисты провели аналогию с плененными после окончания Великой Отечественной Войны немцами, которые занимались устранением последствий разрушений. Тогда в восстановлении СССР участвовали около трех миллионов военнопленных. По мнению общественников, это станет своеобразным актом покаяния перед жителями России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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