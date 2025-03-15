В Нижнем Тагиле поймали рецидивиста, который в ссоре забил мужчину топором

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) поймали мужчину, который забил топором своего знакомого во время ссоры. Ему предъявили обвинение и поместили под стражу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Следственного комитета.
«Ранее судимому местному жителю, 1988 года рождения, предъявлено обвинение ..., предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).... 9 марта обвиняемый, находясь ... в квартире по улице Геологов, вступил в конфликт с ранее ему знакомым мужчиной, 1976 года рождения. Поводом для ссоры стали ранее возникшие между мужчинами неприязненные отношения. Обвиняемый причинил своему оппоненту несколько ударов колуном (разновидность топора — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении.
Пострадавший скончался через какое-то время от полученных травм. Суд по просьбе СК поместил под стражу подозреваемого. Следователи продолжают сбор улик.
«Полицейские задержали фигуранта „по горячим следам“. Задержанный — неработающий, судимый, в том числе за грабеж, также указанный гражданин ранее привлекался к административной ответственности. На этот раз подозреваемому за совершение особо тяжкого преступления грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.», — отметил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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