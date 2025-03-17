Украине рассказали поучительную историю об отношениях США и Саудовской Аравии

Сделка между США и Саудовской Аравией по безопасности и нефтяным ресурсам стала важным уроком для Украины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Сделка США и Украины о разработке полезных ископаемых имеет поучительный исторический прецедент в виде неофициального соглашения Вашингтона с Саудовской Аравией по нефти в обмен на безопасность», — говорится в материале газеты. Там добавили, что на протяжении десятилетий отношения США и Саудовской Аравии были крепкими благодаря американским нефтяным интересам, однако сейчас Эр-Рияд стал меньше полагаться на американскую защиту, осознав, что военная поддержка не всегда гарантирует охрану экономических интересов.
В отличие от крепких связей с Саудовской Аравией, Украина не может рассчитывать на аналогичные гарантии безопасности, поскольку ее сырьевые ресурсы пострадали от конфликта с Россией, что затрудняет привлечение инвестиций. Киев стремился достичь соглашения с США о доступе к своим полезным ископаемым в обмен на безопасность, но переговоры приостановлены. Вашингтон по-прежнему надеется на заключение сделки, несмотря на существующие сложности.
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