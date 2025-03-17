В Екатеринбурге возле «Миграциона» на Чекистов, 5 образовалась очередь иностранцев. Сотни человек пришли записаться на экзамен по русскому языку, рассказал URA.RU мигрант из очереди.
«Здесь можно и до вечера простоять. Получаешь талон, потом скажут, когда прийти. Затем сдаешь бумагу в ФМС и идешь на экзамен на улицу Колмогорова, 3», — объяснил собеседник агентства.
Большое скопление людей и в миграционном центре на Сулимова, 46. Ситуация там находится под контролем, заверил глава пресс-службы регионального ГУ МВД поклковник Валерий Горелых.
«Каждое утро наблюдается похожая картина. Очень много граждан хотят узаконить свое пребывание на территории РФ в срок до 1 мая. Рекомендую нуждающимся посещать это учреждение в течение всего рабочего дня. После обеда здесь всегда гораздо меньше посетителей, чем рано утром, сразу после открытия», — отметил офицер. Чтобы избежать конфликтов, на Сулимова выставлен пост полиции.
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