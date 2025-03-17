В Екатеринбурге сотни иностранцев штурмуют офисник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , дверь, мигранты, столпотворение, мигранты, толпа
Очередь выстроилась у здания на улице Чекистов, 5 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле «Миграциона» на Чекистов, 5 образовалась очередь иностранцев. Сотни человек пришли записаться на экзамен по русскому языку, рассказал URA.RU мигрант из очереди.

«Здесь можно и до вечера простоять. Получаешь талон, потом скажут, когда прийти. Затем сдаешь бумагу в ФМС и идешь на экзамен на улицу Колмогорова, 3», — объяснил собеседник агентства.

Большое скопление людей и в миграционном центре на Сулимова, 46. Ситуация там находится под контролем, заверил глава пресс-службы регионального ГУ МВД поклковник Валерий Горелых.

«Каждое утро наблюдается похожая картина. Очень много граждан хотят узаконить свое пребывание на территории РФ в срок до 1 мая. Рекомендую нуждающимся посещать это учреждение в течение всего рабочего дня. После обеда здесь всегда гораздо меньше посетителей, чем рано утром, сразу после открытия», — отметил офицер. Чтобы избежать конфликтов, на Сулимова выставлен пост полиции.

Очереди возле центра — привычная история для сотрудников
Очереди возле центра — привычная история для сотрудников
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В Екатеринбурге возле «Миграциона» на Чекистов, 5 образовалась очередь иностранцев. Сотни человек пришли записаться на экзамен по русскому языку, рассказал URA.RU мигрант из очереди. «Здесь можно и до вечера простоять. Получаешь талон, потом скажут, когда прийти. Затем сдаешь бумагу в ФМС и идешь на экзамен на улицу Колмогорова, 3», — объяснил собеседник агентства. Большое скопление людей и в миграционном центре на Сулимова, 46. Ситуация там находится под контролем, заверил глава пресс-службы регионального ГУ МВД поклковник Валерий Горелых. «Каждое утро наблюдается похожая картина. Очень много граждан хотят узаконить свое пребывание на территории РФ в срок до 1 мая. Рекомендую нуждающимся посещать это учреждение в течение всего рабочего дня. После обеда здесь всегда гораздо меньше посетителей, чем рано утром, сразу после открытия», — отметил офицер. Чтобы избежать конфликтов, на Сулимова выставлен пост полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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