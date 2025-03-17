В Челябинске объявили о начале продажи билетов на игры «Трактора» в плей-офф

В Челябинске озвучили даты и условия покупки билетов на игры хоккейного клуба «Трактор» в плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщается на сайте клуба.
«Продажи на плей-офф будут проходить в два этапа. Первый этап — приоритетное право выкупа своего места для владельцев абонементов. 19 марта после 16:00 всем держателям абонементов на электронную почту придёт письмо с возможностью получить право выкупа своего места на первые два домашних матча стартовой серии Кубка Гагарина. Второй этап — общая продажа. Стартует 24 марта в 10:00», — сообщается на сайте «Трактора».
Продажа билетов на втором этапе будет доступна только онлайн на официальном сайте клуба, необходимо использовать свой ID. На один аккаунт можно сделать один заказ, а в заказе не более четырех билетов.
Как и в регулярном чемпионате, все льготники могут приобрести билеты в кассе со скидкой. Для льготников касса будет работать в штатном режиме. Билеты в ресторан продаются только в кассе в Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.
«Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина первым из клубов Восточной конференции КХЛ. Игры плей-офф начнутся с 26 марта. Первые две игры челябинская команда проведет на домашнем льду.
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