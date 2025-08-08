Челябинский контрактник получил 13 лет колонии за целую россыпь преступлений

Военнослужащий по контракту из Челябинской области получил 13 лет по совокупности приговоров: изначально ему дали 10 лет за самоволку и причинение тяжкого вреда здоровью, после добавили к сроку наказание за еще один эпизод оставления места службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда
«Рассмотрено уголовное дело по обвинению военнослужащего по контракту в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ. Кроме того, приговором военного суда от 11 июля 2025 года он был осужден по ч. 5 ст. 337 УК РФ и ч. 1 ст. 111 УК РФ к 10 годам лишения свободы. По совокупности приговоров окончательное наказание ему назначено в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
По последнему эпизоду самоволки известно, что военный 30 марта не прибыл в часть. Его нашли в июне в Аше.
