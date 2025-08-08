Челябинский контрактник получил 13 лет колонии за целую россыпь преступлений

Челябинского контрактника осудили за самоволку и причинение тяжкого вреда
По совокупности приговоров контрактник получил 13 лет заключения
По совокупности приговоров контрактник получил 13 лет заключения

Военнослужащий по контракту из Челябинской области получил 13 лет по совокупности приговоров: изначально ему дали 10 лет за самоволку и причинение тяжкого вреда здоровью, после добавили к сроку наказание за еще один эпизод оставления места службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда

«Рассмотрено уголовное дело по обвинению военнослужащего по контракту в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ. Кроме того, приговором военного суда от 11 июля 2025 года он был осужден по ч. 5 ст. 337 УК РФ и ч. 1 ст. 111 УК РФ к 10 годам лишения свободы. По совокупности приговоров окончательное наказание ему назначено в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По последнему эпизоду самоволки известно, что военный 30 марта не прибыл в часть. Его нашли в июне в Аше. 

