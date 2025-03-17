Россиянка погибла на горнолыжном курорте в Казахстане

В результате схода лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак недалеко от Алма-Аты погибла гражданка России. По информации МЧС Казахстана, инцидент произошел 17 марта 2025 года на высоте 3160 метров в районе Левого Талгара.
«17 марта 2025 года в районе Левого Талгара на высоте 3 160 метров произошел сход снежной лавины объемом около 50 кубометров. По предварительным данным, снежную массу сорвали фрирайдеры, игнорировавшие предупреждения о лавинной опасности. <...> Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС.
Отмечается, что из трех фрирайдеров, принимавших участие в спуске, двое смогли самостоятельно выбраться из-под снега и не потребовали медицинской помощи. Спасатели в настоящее время занимаются спуском тела погибшей с горы.
В департаменте ЧС по Алма-Ате и учреждении «Казселезащита» напомнили, что за два дня до трагедии было отправлено официальное уведомление курорту Шымбулак о высоком риске лавинной опасности. С 15 по 17 марта на территории курорта был введен режим ограниченного доступа к потенциально опасным зонам. Об этом также предупреждали через СМС-рассылки и средства массовой информации.
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