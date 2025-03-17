17 марта 2025

Пермская арт-резиденция провела первую встречу под брендом проекта Росмолодежи

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Пермяки плотно вошли в проект «Таврида»
Пермяки плотно вошли в проект «Таврида» Фото:

Пермская арт-резиденция начала работать, как часть федерального проекта Росмолодежи «Таврида.АРТ». Для студентов и старшеклассников прошла встреча с резидентом «Таврида.АРТ» Яной Андреевой.

«На специально организованную встречу с резидентом „Таврида.АРТ“ Яной Андреевой пришли старшеклассники школ и студенты колледжей города. Участники узнали о возможностях для самореализации молодежи через участие в экосистеме многочисленных проектов „Тавриды“», — сообщается на странице Пермской арт-резиденции в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская арт-резиденция вошла в проект Росмолодежи «Таврида.АРТ». В мэрии Перми говорили, что резиденция получит поддержку в организации и проведении образовательных программ и привлечении спикеров и экспертов из числа сотрудников арт-кластера «Таврида». 

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Пермская арт-резиденция начала работать, как часть федерального проекта Росмолодежи «Таврида.АРТ». Для студентов и старшеклассников прошла встреча с резидентом «Таврида.АРТ» Яной Андреевой. «На специально организованную встречу с резидентом „Таврида.АРТ“ Яной Андреевой пришли старшеклассники школ и студенты колледжей города. Участники узнали о возможностях для самореализации молодежи через участие в экосистеме многочисленных проектов „Тавриды“», — сообщается на странице Пермской арт-резиденции в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская арт-резиденция вошла в проект Росмолодежи «Таврида.АРТ». В мэрии Перми говорили, что резиденция получит поддержку в организации и проведении образовательных программ и привлечении спикеров и экспертов из числа сотрудников арт-кластера «Таврида». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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