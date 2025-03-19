19 марта 2025

Губернатор Куйвашев устраивает глобальный передел в своем окружении

Куратором минфина Свердловской области станет первый замгубернатора Шмыков
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Шмыков (слева) теперь будет курировать и минфин
Алексей Шмыков (слева) теперь будет курировать и минфин Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев серьезно перераспределяет полномочия между своими заместителями. По данным URA.RU, министерство финансов, которое прежде курировал политический вице-губернатор Олег Чемезов, перейдет под контроль его первого зама Алексея Шмыкова.

«Указ будет опубликован до конца дня», — поделился осведомленный источник агентства. До этого Шмыков отвечал за министерства экономики, промышленности, природных ресурсов, агропромышленного комплекса, а также за департаменты ветеринарии и животного мира. Чемезов продолжит курировать департаменты госзакупок, внутренней политики и информационной политики, деятельность Региональной энергетической комиссии.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев серьезно перераспределяет полномочия между своими заместителями. По данным URA.RU, министерство финансов, которое прежде курировал политический вице-губернатор Олег Чемезов, перейдет под контроль его первого зама Алексея Шмыкова. «Указ будет опубликован до конца дня», — поделился осведомленный источник агентства. До этого Шмыков отвечал за министерства экономики, промышленности, природных ресурсов, агропромышленного комплекса, а также за департаменты ветеринарии и животного мира. Чемезов продолжит курировать департаменты госзакупок, внутренней политики и информационной политики, деятельность Региональной энергетической комиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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