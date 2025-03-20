Стало известно, сколько заработал пермский совладелец федеральной продуктовой сети

Пермская компания «Бавэро групп», которая в 2024 году стала совладельцем «Азбуки вкуса», отчиталась о выручке. Акционером и инвестором АО стало в 2024 году после того, как партнеры Романа Абрамовича продали свои доли в федеральной сети.
«В 2024 году компания получила 170, 5 млн рублей выручки. А также 1,19 млрд рублей чистой прибыли», — сказано в системе СБИС.
Генеральным директор АО «Бавэро групп» с 2023 года является Максим Леванов. Он владеет пермскими фирмами «Левма групп» и коллекторской организацией «Дебт холдинг», а также одной московской компанией «Аутиакс групп». Общества работают в сфере вложений в ценные бумаги, консультирования по вопросам экономической деятельности и управления, деятельности агентств по сбору платежей.
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