Большинство стран-членов НАТО выражают предпочтение укреплению своих собственных подразделений вместо отправки войск на территорию Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
«Некоторые европейские лидеры, такие как Джорджа Мелони (председатель Совета министров Италии — прим. URA.RU) из Италии, выступили против идеи „высадки войск на землю“. Большинство других стран, участвующих в переговорах, вместо этого предложили военные ресурсы или войска для подкрепления других стран НАТО», — пишет агентство. Там отмечается, что только Франция и Великобритания заявили о своем направить свои военные контингенты для участия в «миротворческой операции» на Украине.
Позиция Италии в вопросе обеспечения безопасности Украины стала предметом обсуждения после того, как Джорджа Мелони предложила расширить пятую статью устава НАТО на Украину, не предоставляя стране полноправного членства в альянсе. Это предложение было направлено на создание более стабильных и эффективных гарантий безопасности для Украины, в отличие от других идей, таких как отправка миротворческих войск.
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