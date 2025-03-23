Одежда делегации Украины на переговорах в США вызвала ярость в Европе и США

Внешний вид украинской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде вызвал ярость у жителей Европы и США. Так, пользователи считают, что милитари-стиль на переговорах высокого уровня — это вызов для Америки. Такое мнение высказал американский блогер Lord Bebo.
«Украинская делегация снова была одета в зеленые наряды! Они снова оделись в зеленое, чтобы бросить вызов США! Перемирие не приближается! Все прошло плохо», — пишет Lord Bebo в X.
В комментариях его поддержали другие пользователи X. Некоторые высказали мнение, что зеленый — это признак неуважения к США и цвет долларов, который украинцы собираются попросить. Другие считают, что так переговорщики ставят себя в положение уступающих.
Вопросы внешнего вида украинских политиков на международных встречах уже не раз становились предметом дискуссий. Ранее, например, обсуждался неформальный стиль одежды президента Украины Владимира Зеленского, который предпочитал носить рубашку вместо костюма на встречах с американскими официальными лицами. Это вызвало критику со стороны американских чиновников.
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