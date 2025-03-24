В Екатеринбурге микрорайон останется без трамваев

В Екатеринбурге на ЖБИ перекроют улицу Сыромолотова, по которой в микрорайоне курсируют все трамваи. Ограничения введут для проведения ремонта путей с 00:00 17 мая до 05:00 26 мая, рассказали в пресс-службе мэрии.
«На участке будут ремонтировать трамвайные пути. Из-за этого будет закрыто движение трамвайных маршрутов №№ 8, 12, 13, 15, 23 по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки „УрФУ“ и до конечной станции „40 лет ВЛКСМ“, в обоих направлениях», — следует из сообщения на сайте администрации.
Отмечается, что ограничения коснутся всего транспорта. На время ремонта трамваи будут ходить так:
- №8: Машиностроителей – Победы – Космонавтов – Луначарского – Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – Шарташ;
- №12: Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – УрФУ – Ленина – Луначарского – ЦПКиО – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – Дворец Спорта;
- №13: Семь Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – Шарташ;
- №15: Вторчермет – 8 Марта – Радищева – Московская – Ленина – гостиница Исеть;
- №23: Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Шарташ.
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