В Пермском крае появится загородный клуб с горнолыжным комплексом

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База отдыха будет работать круглый год
База отдыха будет работать круглый год Фото:

В Александровском округе (Пермский край) планируют построить базу отдыха, где будет расположен склон для сноубордов и тюбинга. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

«На территории Александровска появится комфортабельный загородный клуб. Его гостями хотим видеть, как туристов из других регионов России, так и жителей Пермского края», — передает слова представителя ООО «Омега» Никиты Мясникова пресс-служба правительства.

Также в новом глемпинге планируют построить дома для проживания, кафе, пляж, спортплощадку, лыжероллерную трассу и искусственный пруд. Проект получил статус инвестиционного приоритетного. В пресс-службе правительства добавили, что это второй проект компании «Омега» с подобным статусом. Ранее его присвоили строительству гостиницы в Александровске. Ее хотят закончить к 2027 году.

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В Александровском округе (Пермский край) планируют построить базу отдыха, где будет расположен склон для сноубордов и тюбинга. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. «На территории Александровска появится комфортабельный загородный клуб. Его гостями хотим видеть, как туристов из других регионов России, так и жителей Пермского края», — передает слова представителя ООО «Омега» Никиты Мясникова пресс-служба правительства. Также в новом глемпинге планируют построить дома для проживания, кафе, пляж, спортплощадку, лыжероллерную трассу и искусственный пруд. Проект получил статус инвестиционного приоритетного. В пресс-службе правительства добавили, что это второй проект компании «Омега» с подобным статусом. Ранее его присвоили строительству гостиницы в Александровске. Ее хотят закончить к 2027 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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