В Пермском крае появится загородный клуб с горнолыжным комплексом

В Александровском округе (Пермский край) планируют построить базу отдыха, где будет расположен склон для сноубордов и тюбинга. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
«На территории Александровска появится комфортабельный загородный клуб. Его гостями хотим видеть, как туристов из других регионов России, так и жителей Пермского края», — передает слова представителя ООО «Омега» Никиты Мясникова пресс-служба правительства.
Также в новом глемпинге планируют построить дома для проживания, кафе, пляж, спортплощадку, лыжероллерную трассу и искусственный пруд. Проект получил статус инвестиционного приоритетного. В пресс-службе правительства добавили, что это второй проект компании «Омега» с подобным статусом. Ранее его присвоили строительству гостиницы в Александровске. Ее хотят закончить к 2027 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!