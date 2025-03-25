Подросткам в России разрешили работать в выходные летом

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий работодателям привлекать подростков 14–18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул. Документ опубликован на официальном сайте Думы.
«Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, согласно которому работодатели получат право привлекать к работе в выходные во время каникул детей в возрасте 14–18 лет», — говорится в пояснительной записке. Согласно новым правилам, подростки смогут работать по направлению служб занятости или в составе студенческих отрядов, зарегистрированных в федеральном или региональном реестре молодежных и детских объединений.
Для трудоустройства 15-летних потребуется их письменное согласие, а для 14-летних — еще и согласие одного из родителей. В случае с детьми-сиротами необходимо разрешение органов опеки и попечительства наряду с согласием самого подростка. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года, предоставляя подросткам дополнительные возможности для летней занятости и получения опыта работы.
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