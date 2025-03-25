25 марта 2025

Скандальный депутат решил бороться за пост главы поселка, где мэр ушел на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат гордумы из Урая борется за пост главы поселка
Депутат гордумы из Урая борется за пост главы поселка Фото:

Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин объявил о намерении участвовать в выборах главы поселка Леуши Кондинского района. Об этом URA.RU сообщил сам депутат.

«В Леушах я уже участвовал в выборах главы, занял второе место, уступив Павлу Злыгостеву. Сейчас он ушел на спецоперацию, и я готов снова бороться за этот пост», — заявил Насибуллин.

Параллельно в соседнем поселке Мулымья на пост мэра претендует бывший глава Анатолий Заречук. Он также намерен взять реванш: в прошлый раз он проиграл действующему градоначальнику Евгению Белослудцеву, который, как и Злыгостев, ушел на спецоперацию.

Ранее URA.RU писало, что Злыгостев и Белослудцев добровольно сложил полномочия, отправившись на СВО. Злыгостев принял решение уйти на спецоперацию после того, как стал фигурантом уголовного дела о растрате

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Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин объявил о намерении участвовать в выборах главы поселка Леуши Кондинского района. Об этом URA.RU сообщил сам депутат. «В Леушах я уже участвовал в выборах главы, занял второе место, уступив Павлу Злыгостеву. Сейчас он ушел на спецоперацию, и я готов снова бороться за этот пост», — заявил Насибуллин. Параллельно в соседнем поселке Мулымья на пост мэра претендует бывший глава Анатолий Заречук. Он также намерен взять реванш: в прошлый раз он проиграл действующему градоначальнику Евгению Белослудцеву, который, как и Злыгостев, ушел на спецоперацию. Ранее URA.RU писало, что Злыгостев и Белослудцев добровольно сложил полномочия, отправившись на СВО. Злыгостев принял решение уйти на спецоперацию после того, как стал фигурантом уголовного дела о растрате
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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