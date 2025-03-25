Скандальный депутат решил бороться за пост главы поселка, где мэр ушел на СВО

Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин объявил о намерении участвовать в выборах главы поселка Леуши Кондинского района. Об этом URA.RU сообщил сам депутат.
«В Леушах я уже участвовал в выборах главы, занял второе место, уступив Павлу Злыгостеву. Сейчас он ушел на спецоперацию, и я готов снова бороться за этот пост», — заявил Насибуллин.
Параллельно в соседнем поселке Мулымья на пост мэра претендует бывший глава Анатолий Заречук. Он также намерен взять реванш: в прошлый раз он проиграл действующему градоначальнику Евгению Белослудцеву, который, как и Злыгостев, ушел на спецоперацию.
Ранее URA.RU писало, что Злыгостев и Белослудцев добровольно сложил полномочия, отправившись на СВО. Злыгостев принял решение уйти на спецоперацию после того, как стал фигурантом уголовного дела о растрате
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