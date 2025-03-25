Путин заявил о ротациях военнослужащих

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Владимир Путин признал, что ротация военнослужащих - острый вопрос
Владимир Путин признал, что ротация военнослужащих - острый вопрос Фото:

Вопрос о ротациях военнослужащих изучается. Об этом рассказал Владимир Путин. «Минобороны изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших на фронт первыми», — заявил президент на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

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Вопрос о ротациях военнослужащих изучается. Об этом рассказал Владимир Путин. «Минобороны изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших на фронт первыми», — заявил президент на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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