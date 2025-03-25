Путин заявил о ротациях военнослужащих

Владимир Путин признал, что ротация военнослужащих - острый вопрос
Вопрос о ротациях военнослужащих изучается. Об этом рассказал Владимир Путин. «Минобороны изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших на фронт первыми», — заявил президент на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
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