В Екатеринбурге возник ажиотаж из-за выставки, где представлены картины фламандского живописца Питера Пауля Рубенса. Очередь в «Эрмитаж-Урале» тянется от зала с экспонатами до выхода из здания.
«Очередь за Рубенсом», — кратко подписал автор видео, оно появилось в соцсетях. Судя по кадрам, люди ждут, когда смогут попасть в зал на первом этаже. Именно там располагается выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса».
В музее URA.RU подтвердили, что экспозиция пользуется спросом. «Уже в первые дни после открытия посещаемость была сравнимая с первой выставкой, посвященной импрессионизму. Сегодня у нас последняя среда месяца, льготный день, и обычно людей много, да, очередь стоит», — пояснили в пресс-службе.
Выставка приехала в Екатеринбург из Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). Всего на Урал привезли около 100 работ эпохи барокко, некоторые вещи публике представляют впервые. Посетители могут увидеть картины Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка, Давида Тенирса Младшего, Якоба Йорданса, а также тканые золотыми нитями картины, художественное серебро, кубки из раковины или скорлупы кокоса, работы из кожи. Подробнее о выставке — в материале URA.RU.
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