В ХМАО на 15% выросла среднемесячная зарплата

В Югре среднемесячная номинальная зарплата в январе-декабре 2024 года превысила 124 тысячи рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщает Росстат.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций в январе-декабре 2024 года составила 124 тысячи рублей или 107,6% в реальном исчислении к январю-декабрю 2023 года», — сообщает ведомство. Таким образом, зарплаты югорчан в реальном выражении поднялись на 7,6% и выросли примерно на 9 тысяч рублей.
Больше всего зарплаты у работников науки — 186 тысяч рублей. Самая маленькая зарплата в ХМАО в сфере в почтовой связи — 51 тысяча рублей.
Ранее URA.RU сообщало, кто в ХМАО может заработать свыше полумиллиона рублей. На такие зарплаты могут рассчитывать врачи, например, челюстно-лицевой хирург и косметолог-дерматовенеролог.
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