25 марта 2025

В ХМАО на 15% выросла среднемесячная зарплата

В ХМАО зарплаты выросли на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты в ХМАО выросли на 15 процентов
Зарплаты в ХМАО выросли на 15 процентов Фото:

В Югре среднемесячная номинальная зарплата в январе-декабре 2024 года превысила 124 тысячи рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщает Росстат.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций в январе-декабре 2024 года составила 124 тысячи рублей или 107,6% в реальном исчислении к январю-декабрю 2023 года», — сообщает ведомство. Таким образом, зарплаты югорчан в реальном выражении поднялись на 7,6% и выросли примерно на 9 тысяч рублей.

Больше всего зарплаты у работников науки — 186 тысяч рублей. Самая маленькая зарплата в ХМАО в сфере в почтовой связи — 51 тысяча рублей.

Ранее URA.RU сообщало, кто в ХМАО может заработать свыше полумиллиона рублей. На такие зарплаты могут рассчитывать врачи, например, челюстно-лицевой хирург и косметолог-дерматовенеролог.

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В Югре среднемесячная номинальная зарплата в январе-декабре 2024 года превысила 124 тысячи рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщает Росстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций в январе-декабре 2024 года составила 124 тысячи рублей или 107,6% в реальном исчислении к январю-декабрю 2023 года», — сообщает ведомство. Таким образом, зарплаты югорчан в реальном выражении поднялись на 7,6% и выросли примерно на 9 тысяч рублей. Больше всего зарплаты у работников науки — 186 тысяч рублей. Самая маленькая зарплата в ХМАО в сфере в почтовой связи — 51 тысяча рублей. Ранее URA.RU сообщало, кто в ХМАО может заработать свыше полумиллиона рублей. На такие зарплаты могут рассчитывать врачи, например, челюстно-лицевой хирург и косметолог-дерматовенеролог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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