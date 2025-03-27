В Белом доме назвали желаемую дату заключения перемирия на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа поставила цель установить режим прекращения огня на Украине до конца первых 100 дней его президентства, то есть до 30 апреля. Об этом сообщают британские журналисты.
«Американские официальные лица надеются заключить перемирие в течение первых 100 дней пребывания Трампа на посту», — говорится в материале The Economist. По данным издания, окончание конфликта на Украине является одним из десяти приоритетных направлений работы Трампа в начальный период его президентства. Однако из всех запланированных задач успешно выполнена лишь одна — помилование участников штурма Капитолия, проведенное сразу после его инаугурации 20 января.
The Economist также отмечает, что хотя был достигнут «небольшой прогресс» в урегулировании украинского конфликта, другие масштабные инициативы, такие как закрытие южной границы США и начало депортации нелегальных мигрантов, пока не реализованы.
Ранее агентство Bloomberg писало, что США намерены достичь соглашения по Украине к Пасхе, которая в этом году выпадает на 20 апреля. Однако в администрации Трампа подчеркивали, что сроки могут быть сдвинуты, передает «Ридус».
Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, в котором обсудили 30-дневное прекращение огня в украинском конфликте и условия предотвращения эскалации. Путин согласился с предложением Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Украина также дала согласие. 24 марта в Эр-Рияде прошли консультации между Россией и США, по итогам которых стороны обсудили 30-дневное перемирие в Черном море, передает «Царьград».
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