«Попрошу иногда мозг включать»: самые яркие цитаты пермских политиков

Политики различного уровня и положения ценятся не только благодаря своим делам, законодательным актам и поведению, но и верным словам. Иногда они расходятся с жизненными реалиями, а часто и могут попадать прямо в яблочко. Пермские чиновники и депутаты, в разные годы представляющие органы власти — не исключение. Многие их цитаты уже стали крылатыми и «улетели в народ». URA.RU решило вспомнить наиболее яркие высказывания представителей политической элиты Пермского края.
Владимир Филь: «Снег сам выпал, пусть сам и тает»
Первым мэром Перми после распада СССР в 1992 году стал Владимир Филь. И вот уже несколько десятилетий народ хранит в памяти его высказывание, связанное с уборкой улиц от снега. Филь заявил: «Снег сам выпал, пусть сам и тает». И после этого с треском проиграл выборы 1996 года. Тогда за продление его мэрских полномочий проголосовали чуть более 14% избирателей, а главой Перми стал будущий министр природных ресурсов РФ и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Виктор Басаргин: «В твиттер строчить — не снег грести»
В конце 2012 года губернатор Пермского края Виктор Басаргин раскритиковал мэрию Перми за плохую уборку улиц. Басаргин утверждал, что во время обильных снегопадов не заметил на дорогах краевой столицы снегоуборочной техники. В своем блоге он выразил недовольство одной короткой фразой «в твиттер строчить — не снег грести». Кому конкретно была адресована претензия, губернатор не уточнил.
Игорь Гладнев: «Не надо меня интерпретировать! Я не интерпретируемый»
Летом 2013 года разразилась серия скандалов, связанных с фестивалем «Белые ночи» и музеем современного искусства PERMM. В центре внимания оказался министр культуры Пермского края Игорь Гладнев. Спустя несколько месяцев после своего назначения он активно занялся современным искусством. И уволил друг за другом двух директоров музея. Сначала — Марата Гельмана (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), а сразу после него — Елену Олейникову, которая успела побыть директором PERMM чуть ли не считанные дни. На вопрос журналистов — с чем связаны эти решения — Гладнев ответил: «не надо меня интерпретировать! Я не интерпретируемый». Фраза сразу стала крылатой.
Андрей Старков: «Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я...»
В 2015 году депутат краевого заксобрания Андрей Старков прославился своим высказыванием про «стройку века». Освоение средств на возведение нового зоопарка народный избранник охарактеризовал одной емкой фразой. «Вспоминаются строки: „Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я...“ Мы верим министрам, а получается так: пообещал министр — ушел, пообещал — ушел», — сказал Старков. Спикер парламента Валерий Сухих поспешил тактично успокоить коллегу: «Можете не продолжать, мы все поняли».
Геннадий Тушнолобов: «Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса»
Пермский политик Геннадий Тушнолобов в 2015 году сделал неожиданное признание. Возглавлявший тогда краевое правительство Тушнолобов сообщил, что у него имеется необычное хобби — он записывает пословицы и поговорки. Среди них, например, «Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса» и «Успех — дитя настойчивости». Помогают ли они ему в жизни, политик тогда не уточнил. Но пермяки признание оценили и запомнили.
Максим Решетников: «Если наводить порядок мы будем только там, где гуляет губернатор, — странно это как-то»
В ходе одной из пресс-конференций экс-губернатор Прикамья Максим Решетников рассказал о диалоге с Дмитрием Самойловым, который тогда был мэром Перми. Решетников обратил внимание мэра на пустыри в центре города и попросил ими заняться. Но через год ситуация не изменилась. Тогда он снова обратился к Самойлову с резонным вопросом: «Вы вообще там что-то делаете?». Позднее Самойлов позвонил главе региона с вопросом: «Максим Геннадьевич, а где вы гуляли?». А Решетников прокомментировал ситуацию так: «Ну, блин, если у нас глава администрации так относится к своему городу, что наводить порядок мы будем только там, где гуляет губернатор, — странно это как-то».
Дмитрий Махонин: «Коллеги, попрошу иногда мозг включать»
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в августе 2024 года жестко раскритиковал работу сотрудников краевого минтруда и соцразвития. Он попросил чиновников включать мозг. Поводом для жесткого высказывания стали сроки соцвыплат. Мать двойни не смогла получить их из-за несвоевременной подачи заявления. «В нормативном документе установлен предельный срок обращения за выплатой — полгода. Хочется спросить: мы нормальные? Зачем мы это все делаем? Такое чувство, что люди, которые это писали, в каком-то космосе живут. Коллеги, попрошу иногда мозг включать», — обратился Махонин к чиновникам.
Дмитрий Махонин: «Молот для вышибания чиновничьей дури из головы»
С оценкой работы чиновников был связан и подарок Махонина на инаугурацию мэра Перми Эдуарда Соснина в августе 2023 года. Он подготовил для нового главы города молот. «Это символ трудолюбия пермяков, несгибаемости уральского характера. Помимо фитнеса этот молот можно использовать для вышибания чиновничьей дури из головы», — объяснил свой подарок Дмитрий Махонин.
Алексей Демкин: «Бог даст, погуляем»
В конце 2021 года занимавший на тот момент пост мэра Перми Алексей Демкин рассказывал о планах на празднование Нового года в городе в прямом эфире. Обсуждался вопрос о проведении массовых мероприятий во время пандемии коронавируса. «На улице, не в замкнутом помещении, между людьми происходит гораздо меньше обмена вирусами, меньше вероятность заражения. Поэтому, я думаю, что Бог даст, погуляем в новогоднюю ночь», — пообещал Демкин.
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