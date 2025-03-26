26 марта 2025

В Приморске под завалами обнаружили тело погибшего при взрыве газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после взрыва распространился на 180 квадратных метров
Пожар после взрыва распространился на 180 квадратных метров Фото:

В результате мощного взрыва бытового газа в жилом доме в Приморске Ленобласти произошло обрушение и пожар. Спасательные службы обнаружили на месте происшествия тело одного из жителей. Об этом сообщает 78.ru.

«Под завалами в Приморске обнаружено тело погибшего», — пишет 78.ru. Ранее сообщалось, что один человек числится пропавшим без вести после взрыва. Он мог находиться в самом центре происшествия.

В результате взрыва травмы получили три человека, среди которых был ребенок. Взрослая женщина, выпавшая с третьего этажа в результате взрыва, получила серьезные травмы, включая ушибы и переломы ног. Ребенок и еще один взрослый пострадали из-за интоксикации продуктами горения. 

По информации от Леноблпожспас, пожар после взрыва распространился на 180 квадратных метров. В результате инцидента пострадали десять квартир, четыре из которых были полностью уничтожены огнем. Между третьим и четвертым этажами дома произошло обрушение перекрытий.

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В результате мощного взрыва бытового газа в жилом доме в Приморске Ленобласти произошло обрушение и пожар. Спасательные службы обнаружили на месте происшествия тело одного из жителей. Об этом сообщает 78.ru. «Под завалами в Приморске обнаружено тело погибшего», — пишет 78.ru. Ранее сообщалось, что один человек числится пропавшим без вести после взрыва. Он мог находиться в самом центре происшествия. В результате взрыва травмы получили три человека, среди которых был ребенок. Взрослая женщина, выпавшая с третьего этажа в результате взрыва, получила серьезные травмы, включая ушибы и переломы ног. Ребенок и еще один взрослый пострадали из-за интоксикации продуктами горения.  По информации от Леноблпожспас, пожар после взрыва распространился на 180 квадратных метров. В результате инцидента пострадали десять квартир, четыре из которых были полностью уничтожены огнем. Между третьим и четвертым этажами дома произошло обрушение перекрытий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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