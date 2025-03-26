В Приморске под завалами обнаружили тело погибшего при взрыве газа

В результате мощного взрыва бытового газа в жилом доме в Приморске Ленобласти произошло обрушение и пожар. Спасательные службы обнаружили на месте происшествия тело одного из жителей. Об этом сообщает 78.ru.
«Под завалами в Приморске обнаружено тело погибшего», — пишет 78.ru. Ранее сообщалось, что один человек числится пропавшим без вести после взрыва. Он мог находиться в самом центре происшествия.
В результате взрыва травмы получили три человека, среди которых был ребенок. Взрослая женщина, выпавшая с третьего этажа в результате взрыва, получила серьезные травмы, включая ушибы и переломы ног. Ребенок и еще один взрослый пострадали из-за интоксикации продуктами горения.
По информации от Леноблпожспас, пожар после взрыва распространился на 180 квадратных метров. В результате инцидента пострадали десять квартир, четыре из которых были полностью уничтожены огнем. Между третьим и четвертым этажами дома произошло обрушение перекрытий.
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