Активы лысьвенского производителя электрогенераторов конфисковало государство

По требованию Генпрокуратуры в собственность государства передали 100% долей стратегической группы «Борец». К структуре относится и лысьвенский завод нефтяного машиностроения (ООО «Лысьванефтемаш»). Решение приведено к немедленному исполнению, указано в документах Арбитражного суда Калининградской области.
«Иск о взыскании в госсобственность 100% долей группы компаний „Борец“ удовлетворен. Активами производств в нарушение законодательства владеют иностранцы, в том числе бывший акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, приговоренный к пожизненному сроку за убийства», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант».
Надзорные органы зафиксировали факты вывода за рубеж в прошлом году финансовых активов стратегических предприятий на сумму, превышающую 2 млрд рублей. URA.RU уже писало, что ответчики пытались скрыть преступление, перерегистрировав собственную юрисдикцию с Кипра на Россию.
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