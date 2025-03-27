27 марта 2025

Активы лысьвенского производителя электрогенераторов конфисковало государство

© Служба новостей «URA.RU»
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Установлено, что компаниями группы, куда входит лысьвенский производитель, владеют иностранцы
Установлено, что компаниями группы, куда входит лысьвенский производитель, владеют иностранцы Фото:

По требованию Генпрокуратуры в собственность государства передали 100% долей стратегической группы «Борец». К структуре относится и лысьвенский завод нефтяного машиностроения (ООО «Лысьванефтемаш»). Решение приведено к немедленному исполнению, указано в документах Арбитражного суда Калининградской области.

«Иск о взыскании в госсобственность 100% долей группы компаний „Борец“ удовлетворен. Активами производств в нарушение законодательства владеют иностранцы, в том числе бывший акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, приговоренный к пожизненному сроку за убийства», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант». 

Надзорные органы зафиксировали факты вывода за рубеж в прошлом году финансовых активов стратегических предприятий на сумму, превышающую 2 млрд рублей. URA.RU уже писало, что ответчики пытались скрыть преступление, перерегистрировав собственную юрисдикцию с Кипра на Россию.

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По требованию Генпрокуратуры в собственность государства передали 100% долей стратегической группы «Борец». К структуре относится и лысьвенский завод нефтяного машиностроения (ООО «Лысьванефтемаш»). Решение приведено к немедленному исполнению, указано в документах Арбитражного суда Калининградской области. «Иск о взыскании в госсобственность 100% долей группы компаний „Борец“ удовлетворен. Активами производств в нарушение законодательства владеют иностранцы, в том числе бывший акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, приговоренный к пожизненному сроку за убийства», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант».  Надзорные органы зафиксировали факты вывода за рубеж в прошлом году финансовых активов стратегических предприятий на сумму, превышающую 2 млрд рублей. URA.RU уже писало, что ответчики пытались скрыть преступление, перерегистрировав собственную юрисдикцию с Кипра на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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