27 марта 2025

Пермская телеведущая покинула пост пиарщика крупного предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Заболотских будет работать над новым проектом. Каким, пока неизвестно
Светлана Заболотских будет работать над новым проектом. Каким, пока неизвестно Фото:

Светлана Заболотских покинула пост PR-директора Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК). Ее последний рабочий день в должности был вчера, 27 марта. На этой должности она работала с 2018 года. 

«Ее уход связан с работой в новом проекте. Пока его детали не раскрываются», — сообщает «Коммерсант Прикамье». 

URA.RU экс-пиарщик эту информацию также подтвердила. В 2024 году Светлана  Заболотских стала ведущей авторской программы «Лицом к лицу» на телеканале «РБК-Пермь». С 2008 по 2013 год она возглавляла редакцию телекомпании ВЕТТА. Затем работала заместителем директора по развитию пермского филиала Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ в Перми). 

Предприятие, на котором она занимала пост PR-директора, входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в РФ. А также является одним из крупнейших переработчиков макулатуры. 

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Светлана Заболотских покинула пост PR-директора Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК). Ее последний рабочий день в должности был вчера, 27 марта. На этой должности она работала с 2018 года.  «Ее уход связан с работой в новом проекте. Пока его детали не раскрываются», — сообщает «Коммерсант Прикамье».  URA.RU экс-пиарщик эту информацию также подтвердила. В 2024 году Светлана  Заболотских стала ведущей авторской программы «Лицом к лицу» на телеканале «РБК-Пермь». С 2008 по 2013 год она возглавляла редакцию телекомпании ВЕТТА. Затем работала заместителем директора по развитию пермского филиала Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ в Перми).  Предприятие, на котором она занимала пост PR-директора, входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в РФ. А также является одним из крупнейших переработчиков макулатуры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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