Пермская телеведущая покинула пост пиарщика крупного предприятия

Светлана Заболотских покинула пост PR-директора Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК). Ее последний рабочий день в должности был вчера, 27 марта. На этой должности она работала с 2018 года.
«Ее уход связан с работой в новом проекте. Пока его детали не раскрываются», — сообщает «Коммерсант Прикамье».
URA.RU экс-пиарщик эту информацию также подтвердила. В 2024 году Светлана Заболотских стала ведущей авторской программы «Лицом к лицу» на телеканале «РБК-Пермь». С 2008 по 2013 год она возглавляла редакцию телекомпании ВЕТТА. Затем работала заместителем директора по развитию пермского филиала Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ в Перми).
Предприятие, на котором она занимала пост PR-директора, входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в РФ. А также является одним из крупнейших переработчиков макулатуры.
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