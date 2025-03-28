Путин выразил соболезнования Мьянме из-за последствий землетрясения

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Путин выразил соболезнования Мьянме
Путин выразил соболезнования Мьянме Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Президент РФ Владимир Путин передал премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну свои соболезнования на фоне землетрясения в стране, которое унесло жизни 25 человек. Письмо Путина было опубликовано на сайте Кремля. 

«Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай», — передает сайт Кремля слова российского лидера. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. 

Ранее сообщалось, что в Мьянме погибло 20 человек на фоне землетрясения. Однако, по последним данным, количество жертв выросло до 25 человек. Природное явление затронуло и Таиланд, где объявили режим ЧС.  

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Президент РФ Владимир Путин передал премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну свои соболезнования на фоне землетрясения в стране, которое унесло жизни 25 человек. Письмо Путина было опубликовано на сайте Кремля.  «Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай», — передает сайт Кремля слова российского лидера. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.  Ранее сообщалось, что в Мьянме погибло 20 человек на фоне землетрясения. Однако, по последним данным, количество жертв выросло до 25 человек. Природное явление затронуло и Таиланд, где объявили режим ЧС.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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