Путин выразил соболезнования Мьянме из-за последствий землетрясения

Президент РФ Владимир Путин передал премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну свои соболезнования на фоне землетрясения в стране, которое унесло жизни 25 человек. Письмо Путина было опубликовано на сайте Кремля.
«Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай», — передает сайт Кремля слова российского лидера. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что в Мьянме погибло 20 человек на фоне землетрясения. Однако, по последним данным, количество жертв выросло до 25 человек. Природное явление затронуло и Таиланд, где объявили режим ЧС.
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