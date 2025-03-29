Украина собралась воевать с Россией в космосе

Украина анонсировала создание нового подразделения, которое будет заниматься разработкой космических технологий и формированием космических войск. Одной из главных причин появления такого ведомства называется нарастание военной угрозы со стороны России. Об этом на форуме Space for Ukraine заявила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко.
«Российская „угроза“ требует от нас активного развития космического направления. Без спутниковой связи невозможно управлять войсками, а без спутниковой разведки — понимать передвижения противника и эффективно обороняться», — процитировало слова Черногоренко агентство УНИAН.
Главным заказчиком разрабатываемых в стране космических технологий может стать Министерство обороны Украины. Среди приоритетных проектов, кроме создания спутников для выполнения оборонных задач, названы системы раннего оповещения и контроля за космическим пространством.
Россия, свою очередь, не считает, что для Украины существует угроза. Власти РФ встали на защиту жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР из-за того, что Киев не принял их.
Как сообщало URA.RU ранее, ВСУ получат доступ к спутникам и другим системам для разведки. Киеву также предоставят в более широкое распоряжение европейские технологии.
Между тем, воздушно-космические силы России успешно осуществили запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. Они позволяют выводить на орбиту и спутники, и межпланетные станции. Последние, в частности, необходимы для интересов Минобороны РФ.
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