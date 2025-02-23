На Украине ищут замену спутникам Маска

Украина разрабатывает альтернативные варианты в ответ на возможное прекращение доступа к спутниковому интернету Starlink. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.
«Альтернативы Starlink в Украине есть. Мы работаем над этим», — передает издание «Страна» слова Умерова.
Министр отметил, что в настоящее время Украина ведет работу над этим проектом с Министерством цифровой трансформации, Министерством стратегической промышленности. По словам Умерова, в скором времени будут анонсированы новые решения вопросу замены Starlink.
Ранее руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг сообщения информационного агентства Reuters о возможных угрозах от США в адрес Украины отключить спутниковую связь Starlink, сообщает МК. При этом министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша покрыла расходы на услуги Starlink для Украины, исключая тем самым любые предпосылки для прекращения сервиса, передает МК.
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