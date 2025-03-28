Зеленский: ВСУ получат доступ к спутникам Европы и их разведданным

ВСУ получат доступ к европейским спутникам и другим технологиям для разведки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«ЕС объявит о новых оборонных пакетах... Украина и европейцы договорились о лицензировании производства средств противовоздушной обороны и артиллерии. Киев также получит более широкий доступ к европейским технологиям и спутникам», — заявил Зеленский, на слова которого ссылается Bloomberg.
Зеленский ранее выразил готовность продолжать конфликт с Россией даже без поддержки Соединенных Штатов. Причиной стало его неудовольствие соглашением о передаче редкоземельных ресурсов, сообщил представитель украинской власти в интервью британским СМИ.
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