Зеленский: ВСУ получат доступ к спутникам Европы и их разведданным

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Украина анонсировала расширение сотрудничества с Европой
Украина анонсировала расширение сотрудничества с Европой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ получат доступ к европейским спутникам и другим технологиям для разведки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«ЕС объявит о новых оборонных пакетах... Украина и европейцы договорились о лицензировании производства средств противовоздушной обороны и артиллерии. Киев также получит более широкий доступ к европейским технологиям и спутникам», — заявил Зеленский, на слова которого ссылается Bloomberg.

Зеленский ранее выразил готовность продолжать конфликт с Россией даже без поддержки Соединенных Штатов. Причиной стало его неудовольствие соглашением о передаче редкоземельных ресурсов, сообщил представитель украинской власти в интервью британским СМИ.

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ВСУ получат доступ к европейским спутникам и другим технологиям для разведки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «ЕС объявит о новых оборонных пакетах... Украина и европейцы договорились о лицензировании производства средств противовоздушной обороны и артиллерии. Киев также получит более широкий доступ к европейским технологиям и спутникам», — заявил Зеленский, на слова которого ссылается Bloomberg. Зеленский ранее выразил готовность продолжать конфликт с Россией даже без поддержки Соединенных Штатов. Причиной стало его неудовольствие соглашением о передаче редкоземельных ресурсов, сообщил представитель украинской власти в интервью британским СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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