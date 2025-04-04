Конные прогулки, бильярд, караоке: что предлагают и сколько стоит отдых в свердловских лагерях

Заезд в детские лагеря под Екатеринбургом начнется с 1 июня
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Почти во всех лагерях первая смена начнется с 1-го июня
Почти во всех лагерях первая смена начнется с 1-го июня Фото:

Летом тысячи детей из Екатеринбурга отправятся отдыхать в детские загородные лагеря. Одни предлагают кататься на лошадях, в программе у других — военно-патриотическое воспитание или бильярд, караоке и джакузи. В большинстве лагерей заезд начнется с 1-го июня. Корреспондент URA.RU разобрался, сколько стоят путевки в лагерь и когда начинаются смены. 

Детский лагерь «Красная горка»

Где: Каменский городской округ, деревня Потаскуева

Цена: от 31500 до 44500 рублей (зависит от продолжительности смены)

Заезд начнется с 1 июня. Направление у лагеря спортивное, и количество дней в сменах варьируется от 14 до 21. В лагерную программу входят: пейнтбол, купание в бассейне, дискотеки, конные прогулки и квадроциклы. Детей обещают кормить пять раз.

Детский лагерь «Friends»

Где: в 15 минутах езды от города Касли

Цена: 55000 рублей за ребенка

Лагерь направлен на изучение иностранных языков и рекомендован к посещению детьми от 8 до 15 лет. Смены длятся 11 дней, а в программу входят командные квесты, пенные вечеринки, просмотры фильмов на русском и английском. В конце каждого дня запланировано подведение итогов — свечка.

Языковые лагеря довольно популярны у детей
Языковые лагеря довольно популярны у детей
Фото:

Детский лагерь «Хилтон»

Где: Первоуральск, база отдыха «Хрустальная»

Цена: от 65000 до 70000 рублей (зависит от продолжительности смены)

Один из самых популярных языковых лагерей, где изучают английский. Туда стремятся попасть дети 6–17 лет. На каждой смене в лагере работают молодые преподаватели, студенты языковых вузов из Англии и США. В программе много занятий на английском языке, а также уроки танца, клубы по интересам. Каждый вечер запланирован чай и дискотека. 

Детский лагерь «Застава»

Где: Первоуральск

Цена: от 26000 до 51000 рублей (зависит от продолжительности смены)

Детский военно-патриотический лагерь, где особое внимание уделяется физическим активностям. Детей учат сплоченности, самостоятельности и ответственности. Каждый день в расписании: уборка помещения, три активных тренировки и одно мероприятие, которое может быть теоретическим или досуговым.

Детский лагерь «Антоновский»

Где: Горноуральский городской округ, поселок Антоновский

Цена: от 31200 до 32800 рублей (зависит от продолжительности смены)

В оздоровительном лагере дети будут жить в комнатах по пять человек. Программа довольно разнообразная: творческие мастерские, занятия в кружках и секциях, отрядные свечки, викторины, сдача норм ГТО, флэшмобы. 

Детский лагерь «Салют»

Где: Артемовский, село Большое Трифоново

Цена: 37800 за ребенка

К покупке доступны путевки только на первую и четвертую смены. Лагерь является оздоровительным, и среди прочих развлечений дети будут проходить лечебные процедуры, например, соляно-хвойные ванны, галокамеру, ингаляции, электросон и другие.

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Летом тысячи детей из Екатеринбурга отправятся отдыхать в детские загородные лагеря. Одни предлагают кататься на лошадях, в программе у других — военно-патриотическое воспитание или бильярд, караоке и джакузи. В большинстве лагерей заезд начнется с 1-го июня. Корреспондент URA.RU разобрался, сколько стоят путевки в лагерь и когда начинаются смены.  Детский лагерь «Красная горка» Где: Каменский городской округ, деревня Потаскуева Цена: от 31500 до 44500 рублей (зависит от продолжительности смены) Заезд начнется с 1 июня. Направление у лагеря спортивное, и количество дней в сменах варьируется от 14 до 21. В лагерную программу входят: пейнтбол, купание в бассейне, дискотеки, конные прогулки и квадроциклы. Детей обещают кормить пять раз. Детский лагерь «Friends» Где: в 15 минутах езды от города Касли Цена: 55000 рублей за ребенка Лагерь направлен на изучение иностранных языков и рекомендован к посещению детьми от 8 до 15 лет. Смены длятся 11 дней, а в программу входят командные квесты, пенные вечеринки, просмотры фильмов на русском и английском. В конце каждого дня запланировано подведение итогов — свечка. Детский лагерь «Хилтон» Где: Первоуральск, база отдыха «Хрустальная» Цена: от 65000 до 70000 рублей (зависит от продолжительности смены) Один из самых популярных языковых лагерей, где изучают английский. Туда стремятся попасть дети 6–17 лет. На каждой смене в лагере работают молодые преподаватели, студенты языковых вузов из Англии и США. В программе много занятий на английском языке, а также уроки танца, клубы по интересам. Каждый вечер запланирован чай и дискотека.  Детский лагерь «Застава» Где: Первоуральск Цена: от 26000 до 51000 рублей (зависит от продолжительности смены) Детский военно-патриотический лагерь, где особое внимание уделяется физическим активностям. Детей учат сплоченности, самостоятельности и ответственности. Каждый день в расписании: уборка помещения, три активных тренировки и одно мероприятие, которое может быть теоретическим или досуговым. Детский лагерь «Антоновский» Где: Горноуральский городской округ, поселок Антоновский Цена: от 31200 до 32800 рублей (зависит от продолжительности смены) В оздоровительном лагере дети будут жить в комнатах по пять человек. Программа довольно разнообразная: творческие мастерские, занятия в кружках и секциях, отрядные свечки, викторины, сдача норм ГТО, флэшмобы.  Детский лагерь «Салют» Где: Артемовский, село Большое Трифоново Цена: 37800 за ребенка К покупке доступны путевки только на первую и четвертую смены. Лагерь является оздоровительным, и среди прочих развлечений дети будут проходить лечебные процедуры, например, соляно-хвойные ванны, галокамеру, ингаляции, электросон и другие.
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