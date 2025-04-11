Свердловский солдат переплыл в бочке реку Одер и взял Берлин. Фото, видео

Свердловский солдат совершил опасный маневр с бочкой и пошел штурмом на Берлин

11 апреля 2025 в 21:49 Размер текста - 17 +

Будучи совсем юным, Василий Ерофеев участвовал в штурме Берлина (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Уралец Василий Ерофеев входил в число тех немногих, кто принимал участие в штурме Берлина. На поле боя он отличился не только выдающимся мужеством и героизмом, но также проявил ловкость и находчивость, которые позволили ему выжить и принять активное участие в операциях по очистке территорий от фашистов. В преддверии 80-летия Победы URA.RU рассказывает о подвигах и жизни военного. Ерофеев родился 10 ноября 1927 года в маленькой деревне Даниловка Оренбургской области, там же он провел и свое детство. К началу Великой Отечественной войны, Василию едва исполнилось четырнадцать. Слишком молод, чтобы держать в руках оружие и сражаться на передовой, он не остался в стороне от общего горя. Он много работал в тылу и вкладывал все свои силы в поддержку фронта, доказывая, что даже юный возраст не является преградой для проявления патриотизма и преданности Родине. Несмотря на бомбардировки немцев, ему удалось выжить (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В 1944 году семнадцатилетний Василий вступил в ряды Красной Армии. Его сразу бросили в самое пекло боев на немецком фронте. Первым серьезным испытанием стало форсирование реки Одер в зимнюю стужу. Переправа через ледяную реку под шквальным огнем противника стала проверкой на стойкость и мужество. Держась за пустую бочку среди взрывов и свиста пуль, Василий добрался до противоположного берега, проявив невероятную силу воли и отвагу. После форсирования Одера начались ожесточенные сражения за Берлин, и Василий Ерофеев оказался в рядах тех, кто первым вошел в столицу фашистской Германии. Каждый метр берлинской земли давался с трудом, но советские солдаты шли вперед, сметая остатки сопротивления противника. День Победы 9 мая 1945 года застал его на немецкой земле в кругу боевых товарищей, с которыми он делил тяготы войны и радость триумфа. За проявленную в боях за Берлин исключительную храбрость и героизм Василий Тарасович был отмечен высокими государственными наградами и медалями. К сожалению, они были утеряны во время переезда. Василий Ерофеев встретил победу на немецкой земле (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Послевоенная жизнь Василия Тарасовича сложилась так же насыщенно и плодотворно, как и годы службы. Демобилизовавшись в 1949 году, он посвятил себя горному делу, начав свой трудовой путь в шахтах Оренбургской области в городе Медногорск. Там же в 1954 году он обрел семейное счастье и, уже будучи отцом двух дочерей, вместе с семьей переехал в Свердловскую область, где начал трудиться на местных рудниках. Всего у Василия было четверо детей: два сына и две дочери. Всю свою жизнь, отданную шахте, Ерофеев проработал забойщиком, поднявшись до бригадира забойной бригады, его портрет не раз украшал Доску почета. Люди настолько ему доверяли, что неоднократно избирали героя депутатом городского и областного советов. Спустя 28 лет работы в шахте он вышел на заслуженный отдых. Василий Тарасович покинул этот мир 12 июня 2001 года, оставив после себя светлую память в сердцах близких и след выдающегося мужества в истории. История Василия Ерофеева — это не просто хроника военных действий, это трогательная повесть о человеке, в котором воплотились лучшие качества русского воина. Его подвиги стали символом непоколебимой воли к Победе и безграничной любви к Родине. Его пример — нравственный ориентир для будущих поколений. Фото предоставлено внучкой ветерана Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уралец Василий Ерофеев входил в число тех немногих, кто принимал участие в штурме Берлина. На поле боя он отличился не только выдающимся мужеством и героизмом, но также проявил ловкость и находчивость, которые позволили ему выжить и принять активное участие в операциях по очистке территорий от фашистов. В преддверии 80-летия Победы URA.RU рассказывает о подвигах и жизни военного. Ерофеев родился 10 ноября 1927 года в маленькой деревне Даниловка Оренбургской области, там же он провел и свое детство. К началу Великой Отечественной войны, Василию едва исполнилось четырнадцать. Слишком молод, чтобы держать в руках оружие и сражаться на передовой, он не остался в стороне от общего горя. Он много работал в тылу и вкладывал все свои силы в поддержку фронта, доказывая, что даже юный возраст не является преградой для проявления патриотизма и преданности Родине. В 1944 году семнадцатилетний Василий вступил в ряды Красной Армии. Его сразу бросили в самое пекло боев на немецком фронте. Первым серьезным испытанием стало форсирование реки Одер в зимнюю стужу. Переправа через ледяную реку под шквальным огнем противника стала проверкой на стойкость и мужество. Держась за пустую бочку среди взрывов и свиста пуль, Василий добрался до противоположного берега, проявив невероятную силу воли и отвагу. После форсирования Одера начались ожесточенные сражения за Берлин, и Василий Ерофеев оказался в рядах тех, кто первым вошел в столицу фашистской Германии. Каждый метр берлинской земли давался с трудом, но советские солдаты шли вперед, сметая остатки сопротивления противника. День Победы 9 мая 1945 года застал его на немецкой земле в кругу боевых товарищей, с которыми он делил тяготы войны и радость триумфа. За проявленную в боях за Берлин исключительную храбрость и героизм Василий Тарасович был отмечен высокими государственными наградами и медалями. К сожалению, они были утеряны во время переезда. Послевоенная жизнь Василия Тарасовича сложилась так же насыщенно и плодотворно, как и годы службы. Демобилизовавшись в 1949 году, он посвятил себя горному делу, начав свой трудовой путь в шахтах Оренбургской области в городе Медногорск. Там же в 1954 году он обрел семейное счастье и, уже будучи отцом двух дочерей, вместе с семьей переехал в Свердловскую область, где начал трудиться на местных рудниках. Всего у Василия было четверо детей: два сына и две дочери. Всю свою жизнь, отданную шахте, Ерофеев проработал забойщиком, поднявшись до бригадира забойной бригады, его портрет не раз украшал Доску почета. Люди настолько ему доверяли, что неоднократно избирали героя депутатом городского и областного советов. Спустя 28 лет работы в шахте он вышел на заслуженный отдых. Василий Тарасович покинул этот мир 12 июня 2001 года, оставив после себя светлую память в сердцах близких и след выдающегося мужества в истории. История Василия Ерофеева — это не просто хроника военных действий, это трогательная повесть о человеке, в котором воплотились лучшие качества русского воина. Его подвиги стали символом непоколебимой воли к Победе и безграничной любви к Родине. Его пример — нравственный ориентир для будущих поколений.