Организацией пресс-тура блогеров в Пермь займется ижевский предприниматель

Победителем аукциона на право организации и проведения в Перми пресс-тура для российских блогеров признан Максим Клепцов. Это индивидуальный предприниматель, который зарегистрирован в Ижевске.
«Максимальная цена контракта составляла 900 тысяч рублей. Однако подрядчик оценил свои услуги в 832,5 тысяч рублей», — сказано на портале госзакупок.
Ранее URA.RU сообщало о том, главной задачей данного пресс-тура является формирование образа Перми как города, благоприятного для туризма и индустрии гостеприимства. Продолжительность тура — три дня. В течение этого времени участники будут обеспечены бесплатным трансфером, проживанием и питанием. Тур предусматривает посещение не менее 10 туристских объектов, а также проведение не менее двух мастер-классов и дегустаций пермской кухни.
По итогам пресс-тура от каждого блогера должно появиться не менее двух постов о туристическом потенциале Перми, не менее двух постов в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram с описанием локаций, в которых побывал блогер. Также должен быть создан видеоролик в блогах на платформах: Rutube и «ВК-видео».
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