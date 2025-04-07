07 апреля 2025

Полицейский в Чебаркуле спас из озера тонущую собаку

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Собака провалилась под лед во время прогулки (архивное фото)
Собака провалилась под лед во время прогулки (архивное фото) Фото:

В Чебаркуле Челябинской области участковый спас из ледяной воды озера Мисяш обессиленную собаку. Об этом сообщила пресс-служба чебаркульского отдела полиции.

«Собака находилась в 50 метрах от берега в разломе льда и не могла самостоятельно забраться на льдину. Участковый Егор Лямин добрался до нее пешком, взял за ошейник и под передние лапы и вынес обессиленного пса на берег», — сообщила пресс-служба полиции Чебаркуля на официальном сайте в соцсети «ВКонтакте».

Скулящего пса услышал рыбак и позвал участкового на место ЧП. Полицейские призывают жителей Челябинской области быть особенно внимательными вблизи водоемов и не допускать самовыгул собак, которым беда в период таяния льда на озерах угрожает не меньше, чем людям.

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В Чебаркуле Челябинской области участковый спас из ледяной воды озера Мисяш обессиленную собаку. Об этом сообщила пресс-служба чебаркульского отдела полиции. «Собака находилась в 50 метрах от берега в разломе льда и не могла самостоятельно забраться на льдину. Участковый Егор Лямин добрался до нее пешком, взял за ошейник и под передние лапы и вынес обессиленного пса на берег», — сообщила пресс-служба полиции Чебаркуля на официальном сайте в соцсети «ВКонтакте». Скулящего пса услышал рыбак и позвал участкового на место ЧП. Полицейские призывают жителей Челябинской области быть особенно внимательными вблизи водоемов и не допускать самовыгул собак, которым беда в период таяния льда на озерах угрожает не меньше, чем людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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