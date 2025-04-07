Полицейский в Чебаркуле спас из озера тонущую собаку

В Чебаркуле Челябинской области участковый спас из ледяной воды озера Мисяш обессиленную собаку. Об этом сообщила пресс-служба чебаркульского отдела полиции.
«Собака находилась в 50 метрах от берега в разломе льда и не могла самостоятельно забраться на льдину. Участковый Егор Лямин добрался до нее пешком, взял за ошейник и под передние лапы и вынес обессиленного пса на берег», — сообщила пресс-служба полиции Чебаркуля на официальном сайте в соцсети «ВКонтакте».
Скулящего пса услышал рыбак и позвал участкового на место ЧП. Полицейские призывают жителей Челябинской области быть особенно внимательными вблизи водоемов и не допускать самовыгул собак, которым беда в период таяния льда на озерах угрожает не меньше, чем людям.
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