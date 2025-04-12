В советских школьных учебниках сообщалось, что первыми победное знамя над рейхстагом в Берлине подняли советские бойцы Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Уже позже стали говорить, что знамен было несколько. И одно из них поднял уроженец села Сугояк (Челябинская область) ефрейтор-разведчик Василий Казанцев. За этот подвиг Казанцев был представлен к званию Героя Советского Союза, но награду получить не успел.
«Гвардии ефрейтор Василий Казанцев в ожесточенных рукопашных схватках внутри главного здания Рейхстага огнем из автомата и гранатами уничтожил 15 гитлеровцев и взял в плен немецкого майора и обер-лейтенанта (приближенных Гитлера). 30 апреля 1945 года в 14 часов 42 минуты гвардии ефрейтор Казанцев первым взобрался на скульптурную группу, находящуюся над главным зданием, и поднял над Рейхстагом советский флаг», — говорится в наградном листе на присвоении Казанцеву звания Героя Советского Союза.
Казанцев родился 19 октября 1920 года в селе Сугояк. Закончил пять классов и поступил на курсы трактористов. В 1940 году был призван на службу в армию. С июня 1941 года участвовал в боях. Был четырежды ранен, прошел через всю Европу. До памятного дня, 30 апреля 1945 года, он был награжден орденами Славы III и II степеней.
«Подобрался к самому переднему краю противника и обнаружил ДЗОТ, из которого немцы вели сильный огонь из станкового пулемета, чем мешали продвижению нашей пехоты. Тов. Казанцев вызвал по рации огонь батареи, и когда гитлеровцы начали бежать из ДЗОТа, он огнем из автомата убил двух немецких солдат, а одного вместе с пулеметом взял в плен», — говорится в наградном листе.
Несмотря на то, что Казанцев учился в сельской школе, он владел немецким языком. 29 апреля 1945 года в пригородах Берлина был обнаружен немецкий диверсионный отряд. Казанцев установил число диверсантов, и все они были уничтожены. А 30 апреля боец в числе штурмовой группы пробивался к зданию Рейхстага. Именно парень из челябинского села пронес на своем теле, под гимнастеркой, красный флаг и первым поднялся на купол Рейхстага. И именно этот флаг Казанцев и еще три бойца прикрепили к одной из статуй.
Но в классическую советскую историю вошли Егоров и Кантария. Неразбериха с именами героев возникла по двум причинам. Флагов, как и групп, которые их водружали, было несколько. Немецкая артиллерия сбивала флаги с купола Рейхстага. 1 мая появилось одно символическое знамя, которому и суждено было стать Знаменем Победы. Сделали это Егоров и Кантария.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!