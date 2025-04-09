Многодетным матерям пересчитают пенсии, что затронет почти 400 тысяч женщин. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту Минтруда «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
«Пересчет может привести к увеличению размеров пенсии у многодетных матерей, находящихся на пенсии, максимально до 1180 рублей для матерей с пятью детьми, 2360 рублей — с шестью и так далее», — заявил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Его слова передает РБК.
Упразднение шестилетнего максимума ухода за ребенком, который учитывается в пенсионном стаже, предложено в законопроекте Минтруда. На данный момент период ухода за детьми до полутора лет учитывается, но только для четырех детей. Ожидается, что изменения вступят в силу с 2026 года, и для их реализации потребуется дополнительно около десяти миллиардов рублей в год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.