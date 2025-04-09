09 апреля 2025

В ХМАО выставили на торги вертолетную площадку банкротной фирмы по цене подержанного авто

Подрядчик газовиков в ХМАО продает вертолетную площадку за 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолетную площадку в ХМАО выставили на торги за 400 тысяч рублей
Вертолетную площадку в ХМАО выставили на торги за 400 тысяч рублей Фото:

В Октябрьском районе ХМАО продается вертолетная площадка, расположенная в селе Перегребное. Она принадлежит обанкротившейся фирме, которая делала трубопроводы для «Газпрома». Организаторы торгов сообщили агентству URA.RU, что цена стартует от 400 тысяч рублей.

«ООО „ПТПС“ выставило на торги вертолетную площадку в селе Перегребное. Стартовая цена лота составляет 413 433 рубля», — рассказал представитель торговой площадки.

Компания «Приобьтрубопроводстрой» была подрядчиком на строительстве газопроводов в Югре. После объявления банкротства активы предприятия выставили на продажу. Также с молотка пошла спецтехника и другое оборудование компании.

Ранее URA.RU сообщало, что дочернее предприятие нефтяной компании «Славнефть» выставило на продажу вертолетную площадку на Западно-Сургутском месторождении в ХМАО, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Цена комплекса — 23 миллиона рублей.

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В Октябрьском районе ХМАО продается вертолетная площадка, расположенная в селе Перегребное. Она принадлежит обанкротившейся фирме, которая делала трубопроводы для «Газпрома». Организаторы торгов сообщили агентству URA.RU, что цена стартует от 400 тысяч рублей. «ООО „ПТПС“ выставило на торги вертолетную площадку в селе Перегребное. Стартовая цена лота составляет 413 433 рубля», — рассказал представитель торговой площадки. Компания «Приобьтрубопроводстрой» была подрядчиком на строительстве газопроводов в Югре. После объявления банкротства активы предприятия выставили на продажу. Также с молотка пошла спецтехника и другое оборудование компании. Ранее URA.RU сообщало, что дочернее предприятие нефтяной компании «Славнефть» выставило на продажу вертолетную площадку на Западно-Сургутском месторождении в ХМАО, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Цена комплекса — 23 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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