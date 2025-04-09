В ХМАО выставили на торги вертолетную площадку банкротной фирмы по цене подержанного авто

В Октябрьском районе ХМАО продается вертолетная площадка, расположенная в селе Перегребное. Она принадлежит обанкротившейся фирме, которая делала трубопроводы для «Газпрома». Организаторы торгов сообщили агентству URA.RU, что цена стартует от 400 тысяч рублей.
«ООО „ПТПС“ выставило на торги вертолетную площадку в селе Перегребное. Стартовая цена лота составляет 413 433 рубля», — рассказал представитель торговой площадки.
Компания «Приобьтрубопроводстрой» была подрядчиком на строительстве газопроводов в Югре. После объявления банкротства активы предприятия выставили на продажу. Также с молотка пошла спецтехника и другое оборудование компании.
Ранее URA.RU сообщало, что дочернее предприятие нефтяной компании «Славнефть» выставило на продажу вертолетную площадку на Западно-Сургутском месторождении в ХМАО, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Цена комплекса — 23 миллиона рублей.
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