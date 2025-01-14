14 января 2025

В ХМАО выставили на продажу вертолетную площадку на месторождении «Сургутнефтегаза». Фото

Дочка «Славнефти» продает вертодром на месторождении «Сургутнефтегаза» в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продают вертодром за 23 миллиона рублей
В ХМАО продают вертодром за 23 миллиона рублей Фото:

Дочернее предприятие нефтяной компании «Славнефть» — «Мегион геология» выставило на продажу вертолетную площадку на Западно-Сургутском месторождении в ХМАО, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Организатор торгов сообщил URA.RU, что в комплекс имущества входит также нефтебаза, баня и другие строения.

«ООО „Мегион геология“ выставило на торги вертодром „Черная речка“. Цена комплекса, включающего восемь капитальных строений, составляет 23,6 млн рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки.

На нефтебазе расположены несколько емкостей для хранения нефтепродуктов. Также на территории есть склады, теплица и овощехранилище. Все они требуют ремонта или подлежат сносу. Земля под вертодромом находится в аренде у администрации Сургутского района.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает аэропорт в поселке Светлый Березовского района. Начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.

Нефтяные резервуары на вертодроме в Сургутском районе ХМАО
Нефтяные резервуары на вертодроме в Сургутском районе ХМАО
Фото:

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Дочернее предприятие нефтяной компании «Славнефть» — «Мегион геология» выставило на продажу вертолетную площадку на Западно-Сургутском месторождении в ХМАО, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Организатор торгов сообщил URA.RU, что в комплекс имущества входит также нефтебаза, баня и другие строения. «ООО „Мегион геология“ выставило на торги вертодром „Черная речка“. Цена комплекса, включающего восемь капитальных строений, составляет 23,6 млн рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки. На нефтебазе расположены несколько емкостей для хранения нефтепродуктов. Также на территории есть склады, теплица и овощехранилище. Все они требуют ремонта или подлежат сносу. Земля под вертодромом находится в аренде у администрации Сургутского района. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает аэропорт в поселке Светлый Березовского района. Начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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