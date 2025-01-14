Дочернее предприятие нефтяной компании «Славнефть» — «Мегион геология» выставило на продажу вертолетную площадку на Западно-Сургутском месторождении в ХМАО, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Организатор торгов сообщил URA.RU, что в комплекс имущества входит также нефтебаза, баня и другие строения.
«ООО „Мегион геология“ выставило на торги вертодром „Черная речка“. Цена комплекса, включающего восемь капитальных строений, составляет 23,6 млн рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки.
На нефтебазе расположены несколько емкостей для хранения нефтепродуктов. Также на территории есть склады, теплица и овощехранилище. Все они требуют ремонта или подлежат сносу. Земля под вертодромом находится в аренде у администрации Сургутского района.
Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает аэропорт в поселке Светлый Березовского района. Начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.
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