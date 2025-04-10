Избивший ребенка в Ханты-Мансийске оказался вахтовиком

Избивший мальчика мужчина работал в Ханты-Мансийске вахтовым методом, а сам и является уроженцем Березовского района. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Мужчина приехал из Березовского района в Ханты-Мансийск на вахту, проживал у знакомых. Ранее по линии силовых структур не привлекался», — рассказал источник агентства из силовых структур.
В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «побои». Суд избрал ему меру принуждения в виде обязательства о явке по вызову следователя.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО и УМВД. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске мужчина избил подростка во дворе. Во время задержания он был пьян и свой поступок объяснил тем, что просто хотел пошутить.
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