Избивший ребенка в Ханты-Мансийске оказался вахтовиком

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «побои»
В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «побои» Фото:

Избивший мальчика мужчина работал в Ханты-Мансийске вахтовым методом, а сам и является уроженцем Березовского района. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Мужчина приехал из Березовского района в Ханты-Мансийск на вахту, проживал у знакомых. Ранее по линии силовых структур не привлекался», — рассказал источник агентства из силовых структур.

В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «побои». Суд избрал ему меру принуждения в виде обязательства о явке по вызову следователя.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО и УМВД. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске мужчина избил подростка во дворе. Во время задержания он был пьян и свой поступок объяснил тем, что просто хотел пошутить.

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Избивший мальчика мужчина работал в Ханты-Мансийске вахтовым методом, а сам и является уроженцем Березовского района. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Мужчина приехал из Березовского района в Ханты-Мансийск на вахту, проживал у знакомых. Ранее по линии силовых структур не привлекался», — рассказал источник агентства из силовых структур. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «побои». Суд избрал ему меру принуждения в виде обязательства о явке по вызову следователя. Агентство запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО и УМВД. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске мужчина избил подростка во дворе. Во время задержания он был пьян и свой поступок объяснил тем, что просто хотел пошутить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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