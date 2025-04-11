В Москве на Дмитровском шоссе водитель Toyota не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля Tоyota не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГАИ. Там добавили, что в результате аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства инцидента.
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