В Москве водитель Tоyota врезался в остановку, пострадала женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП пострадала женщина
В результате ДТП пострадала женщина Фото:

В Москве на Дмитровском шоссе водитель Toyota не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля Tоyota не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГАИ. Там добавили, что в результате аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства инцидента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве на Дмитровском шоссе водитель Toyota не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля Tоyota не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГАИ. Там добавили, что в результате аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...