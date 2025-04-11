Учитель из Челябинска стал победителем престижного Всероссийского конкурса

Учитель из Челябинска Сычев победил в конкурсе «Педагогический дебют»
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Алексей Сычев победил в номинации «Молодые учителя»
Алексей Сычев победил в номинации «Молодые учителя» Фото:

Педагог из Челябинска Алексей Сычев одержал победу во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя». Об этом сообщила мэрия Челябинска.

«Алексей Сергеевич работает учителем истории и обществознания в образовательном центре №5 Челябинска. Его профессиональные достижения были высоко оценены жюри конкурса, что позволило педагогу завоевать звание победителя в своей номинации», — отмечает пресс-служба мэрии. 

Конкурс «Педагогический дебют» направлен на выявление талантливых педагогов, повышение престижа учительской профессии и распространение передового педагогического опыта. Мэрия и коллектив образовательного центра №5 поздравляют учителя с победой, которая стала важным событием для всей системы образования города.

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Педагог из Челябинска Алексей Сычев одержал победу во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя». Об этом сообщила мэрия Челябинска. «Алексей Сергеевич работает учителем истории и обществознания в образовательном центре №5 Челябинска. Его профессиональные достижения были высоко оценены жюри конкурса, что позволило педагогу завоевать звание победителя в своей номинации», — отмечает пресс-служба мэрии.  Конкурс «Педагогический дебют» направлен на выявление талантливых педагогов, повышение престижа учительской профессии и распространение передового педагогического опыта. Мэрия и коллектив образовательного центра №5 поздравляют учителя с победой, которая стала важным событием для всей системы образования города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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