Учитель из Челябинска стал победителем престижного Всероссийского конкурса

Педагог из Челябинска Алексей Сычев одержал победу во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя». Об этом сообщила мэрия Челябинска.
«Алексей Сергеевич работает учителем истории и обществознания в образовательном центре №5 Челябинска. Его профессиональные достижения были высоко оценены жюри конкурса, что позволило педагогу завоевать звание победителя в своей номинации», — отмечает пресс-служба мэрии.
Конкурс «Педагогический дебют» направлен на выявление талантливых педагогов, повышение престижа учительской профессии и распространение передового педагогического опыта. Мэрия и коллектив образовательного центра №5 поздравляют учителя с победой, которая стала важным событием для всей системы образования города.
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