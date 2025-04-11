Космонавт-испытатель, герой России Сергей Авдеев пожелал, чтобы в Пермском крае наладилась регулярная поставка высококачественных специалистов для развития отрасли. В своем поздравлении по случаю Дня космонавтики он акцентировал внимание на том, что важно помнить все прошлые достижения русского народа.
«Надеюсь, Пермский край предложит не только технику, которая сейчас производится на территории, но и своих космонавтов. Успехов всем жителям региона», — сказал Сергей Авдеев. Видео с ним в редакцию URA.RU передала медиапродюсер Татьяна Терентьева.
Корреспонденты агентства сообщали ранее, что у жителей Перми была уникальная возможность отправить космические открытки в любую точку мира. Акцию провели на кампусе ПГНИУ в рамках масштабного тематического фестиваля. А в канун праздника пермские астрономы отправились на поиски звезд в Узбекистан.
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