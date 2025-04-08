Пермяков приглашают попробовать еду в тюбиках и послушать космическую музыку

В субботу, 12 апреля, в Пермском классическом университете (ПГНИУ) пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню космонавтики с дегустацией космической еды. Об этом сообщается на сайте университета.
«В программе фестиваля (вход 12+) — лекторий экспертов вуза и Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, экскурсии, мастер-классы, игры для детей и взрослых. В обед состоится дегустация космического питания, а вечером можно будет послушать электронную музыку с живой скрипкой», — сообщается на сайте.
Мастер-классы состоятся в холле Студенческого дворца культуры ПГНИУ. А в малом зале будут организованы кинопоказы на тематику праздника.
В День космонавтики Пермский филиал телерадиосети России также поздравит жителей и гостей города. Праздничный сценарий подсветки главной телебашни Пермского края будет работать 12 апреля с 20:30 до 24:00.
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