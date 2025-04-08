08 апреля 2025

Пермяков приглашают попробовать еду в тюбиках и послушать космическую музыку

В День космонавтики в Пермском университете пройдет научно-популярный фестиваль
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми 12 апреля будет открыт лекторий, проведены мастер-классы и игры
В Перми 12 апреля будет открыт лекторий, проведены мастер-классы и игры Фото:

В субботу, 12 апреля, в Пермском классическом университете (ПГНИУ) пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню космонавтики с дегустацией космической еды. Об этом сообщается на сайте университета.

«В программе фестиваля (вход 12+) — лекторий экспертов вуза и Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, экскурсии, мастер-классы, игры для детей и взрослых. В обед состоится дегустация космического питания, а вечером можно будет послушать электронную музыку с живой скрипкой», — сообщается на сайте.

Мастер-классы состоятся в холле Студенческого дворца культуры ПГНИУ. А в малом зале будут организованы кинопоказы на тематику праздника.

В День космонавтики Пермский филиал телерадиосети России также поздравит жителей и гостей города. Праздничный сценарий подсветки главной телебашни Пермского края будет работать 12 апреля с 20:30 до 24:00.

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В субботу, 12 апреля, в Пермском классическом университете (ПГНИУ) пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню космонавтики с дегустацией космической еды. Об этом сообщается на сайте университета. «В программе фестиваля (вход 12+) — лекторий экспертов вуза и Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, экскурсии, мастер-классы, игры для детей и взрослых. В обед состоится дегустация космического питания, а вечером можно будет послушать электронную музыку с живой скрипкой», — сообщается на сайте. Мастер-классы состоятся в холле Студенческого дворца культуры ПГНИУ. А в малом зале будут организованы кинопоказы на тематику праздника. В День космонавтики Пермский филиал телерадиосети России также поздравит жителей и гостей города. Праздничный сценарий подсветки главной телебашни Пермского края будет работать 12 апреля с 20:30 до 24:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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