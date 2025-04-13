В Екатеринбурге посадили мигранта, зарезавшего бывшую из ревности

В Екатеринбурге отправили в колонию Сайриддина Шаропова, который из ревности зарезал бывшую возлюбленную. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Он признан виновным в краже вещей и убийстве», — сказали в надзорном ведомстве.
Убийство произошло 14 июля 2024 года в подъезде дома на улице Челюскинцев. По предварительным данным, Шаропов нанес женщине не менее десяти ударов ножом в грудь и шею. В браке они находились два года. Свою вину фигурант признал в полном объеме.
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