13 апреля 2025

В Екатеринбурге посадили мигранта, зарезавшего бывшую из ревности

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Мера пресечения Сайриддину Шаропову в Железнодорожном районном суде. Екатеринбург , шаропов сайриддин
Сайриддин Шаропов признал вину полностью Фото:

В Екатеринбурге отправили в колонию Сайриддина Шаропова, который из ревности зарезал бывшую возлюбленную. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Он признан виновным в краже вещей и убийстве», — сказали в надзорном ведомстве.

Убийство произошло 14 июля 2024 года в подъезде дома на улице Челюскинцев. По предварительным данным, Шаропов нанес женщине не менее десяти ударов ножом в грудь и шею. В браке они находились два года. Свою вину фигурант признал в полном объеме.

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В Екатеринбурге отправили в колонию Сайриддина Шаропова, который из ревности зарезал бывшую возлюбленную. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Он признан виновным в краже вещей и убийстве», — сказали в надзорном ведомстве. Убийство произошло 14 июля 2024 года в подъезде дома на улице Челюскинцев. По предварительным данным, Шаропов нанес женщине не менее десяти ударов ножом в грудь и шею. В браке они находились два года. Свою вину фигурант признал в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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