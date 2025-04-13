13 апреля 2025

Житель ХМАО зарезал жену и покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики завели уголовное дело после убийства женщины в Нягани
Силовики завели уголовное дело после убийства женщины в Нягани Фото:

Житель Нягани убил свою супругу, а после свел счеты с жизнью. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«В доме по улице Интернациональная в Нягани было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, к совершению преступления причастен супруг убитой, тело которого было обнаружено спустя непродолжительное время по месту проживания», — прокомментировали в следственном комитете в ответ на запрос агентства.

По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью после того, как расправился с супругой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство». Силовики устанавливают обстоятельства инцидента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нягани убил свою супругу, а после свел счеты с жизнью. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «В доме по улице Интернациональная в Нягани было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, к совершению преступления причастен супруг убитой, тело которого было обнаружено спустя непродолжительное время по месту проживания», — прокомментировали в следственном комитете в ответ на запрос агентства. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью после того, как расправился с супругой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство». Силовики устанавливают обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...