Житель ХМАО зарезал жену и покончил с собой

Житель Нягани убил свою супругу, а после свел счеты с жизнью. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
«В доме по улице Интернациональная в Нягани было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, к совершению преступления причастен супруг убитой, тело которого было обнаружено спустя непродолжительное время по месту проживания», — прокомментировали в следственном комитете в ответ на запрос агентства.
По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью после того, как расправился с супругой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство». Силовики устанавливают обстоятельства инцидента.
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