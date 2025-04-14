14 апреля 2025

Замгубернатора ХМАО Дюдина заручилась помощью епархии в борьбе с абортами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Главный финансист правительства ХМАО — замгубернатора Вера Дюдина
Главный финансист правительства ХМАО — замгубернатора Вера Дюдина Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Вера Дюдина, курирующая финансовый блок в правительстве Югры, заручилась помощью епархии в борьбе с абортами. Международная организация «Союз православных женщин» открыла региональное отделение в Ханты-Мансийске при поддержке митрополита Павла, сообщает пресс-служба епархии.

«Для этого мы сегодня собрались, чтобы и наш округ имел такую структуру, которая бы помогала в делах и воспитания и образования, и формирования лучших традиций наших предков. Это только начало, которое послужит для того, чтобы наша организация Союза православных женщин в Югре была крепкой, мощной, сильной», — открыл заседание митрополит Павел.

С главным финансистом окружного правительства Дюдиной на первом заседании югорского Союза отметились экс-глава депкультуры ХМАО Надежда Казначеева, главврач ОКБ Елена Кутефа, экс-глава межрайонной инспекции ФНС Валентина Ращупкина, первый вице-мэр окружной столицы Наталья Дунаевская и другие влиятельные дамы из числа окружных политэлит, а также представительницы волонтерских организацией.

Кроме формирования негативного отношения к прерыванию беременности, организация займется популяризацией семейных ценностей, благотворительностью и распространением православной литературы. Дюдина стала членом Союза еще в 2017 году, когда открылось отделение в Белоярском районе, который она курирует как заместитель главы региона.

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Заместитель губернатора ХМАО Вера Дюдина, курирующая финансовый блок в правительстве Югры, заручилась помощью епархии в борьбе с абортами. Международная организация «Союз православных женщин» открыла региональное отделение в Ханты-Мансийске при поддержке митрополита Павла, сообщает пресс-служба епархии. «Для этого мы сегодня собрались, чтобы и наш округ имел такую структуру, которая бы помогала в делах и воспитания и образования, и формирования лучших традиций наших предков. Это только начало, которое послужит для того, чтобы наша организация Союза православных женщин в Югре была крепкой, мощной, сильной», — открыл заседание митрополит Павел. С главным финансистом окружного правительства Дюдиной на первом заседании югорского Союза отметились экс-глава депкультуры ХМАО Надежда Казначеева, главврач ОКБ Елена Кутефа, экс-глава межрайонной инспекции ФНС Валентина Ращупкина, первый вице-мэр окружной столицы Наталья Дунаевская и другие влиятельные дамы из числа окружных политэлит, а также представительницы волонтерских организацией. Кроме формирования негативного отношения к прерыванию беременности, организация займется популяризацией семейных ценностей, благотворительностью и распространением православной литературы. Дюдина стала членом Союза еще в 2017 году, когда открылось отделение в Белоярском районе, который она курирует как заместитель главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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